11,5% виборців готові продати свої голоси, але ще не склали ціни (опитування)

11,5% виборців готові продати свої голоси на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на прес-конференції дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Серед цих 11,5% респондентів за будь-яку суму готові продати свій голос 1,5%, 5% - якщо сума влаштовуватиме, а ще 5% - якщо заплатить той кандидат чи партія, за яку у будь-якому разі збиралися голосувати.

Не продаватимуть свій голос на виборах 83% (у квітні 73%).

За даними опитування, однозначно засуджують продаж голосів 53%, ще 32% загалом ставляться до цього негативно, але з розумінням – «усякі в людей бувають ситуації», а 10% ставляться до продажу голосів позитивно, як до «способу людям дещо заробити».

Ті, хто виявився готовим продати свій голос за гроші, у більшості не змогли визначити, за яку саме суму.

Водночас виявилася закономірність залежно від віку: чим молодші респонденти, тим більше серед них готових продати свій голос (16% серед наймолодших, віком до 30 років, і 8% серед найстарших, віком понад 60 років) і тим більше вони схильні отримати за свій голос (понад 500 грн - 32% серед молодих, готових продати свій голос, і 15% серед найстарших).

Майже 10% респондентів зазначили, що у їхніх округах кандидати роздавали продуктові пайки та інші подарунки.

40% киян зазначили, що такі «подарунки» від кандидатів мали місце.

Ставляться до цього позитивно і готові проголосувати за такого кандидата 5,5% населення, ще 32% ставляться до цього нейтрально - допомогу візьмуть, але на їхнє голосування це не вплине, а більше половини населення - 53% - ставляться до подібної «допомоги» негативно, розцінюючи це як підкуп.

Опитування проводилося з 18 вересня по 4 жовтня. В 111 населених пунктах було опитано 2 тисячі 43 респонденти. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.