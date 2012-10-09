"Свобода" заявляє, що не віддасть Кличкові мажоритарні округи

Про це повідомив сьогодні у Дніпропетровську в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода лідер партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок.



«Я не мав жодних переговорів із Кличком», – сказав Тягнибок.



Водночас він заявив, що знає про перемовини з «Ударом» своїх партнерів із Об’єднаної опозиції «Батьківщина». «У принципі, якщо вони визначаться по кандидатах у мажоритарних округах, то ВО «Свобода» буде підтримувати по тих 190 округах, які перейшли в результаті розподілу до «Батьківщини», тих узгоджених кандидатів», – сказав Радіо Свобода Олег Тягнибок.



Він також сказав, що на решті – 35 – одномандатних округів, де висунула своїх кандидатів партія «Свобода», знімати їх на користь «Удару» не будуть.



«У нас нема таких округів, де ми могли б знімати кандидатів. Я наскільки аналізував, у нас із 35 округів нема жодного, де б «Удар» міг претендувати на перемогу, а наші кандидати – ні», – повідомив Тягнибок.

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Сьогодні один із лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Анатолій Гриценко заявив, що переговори «Батьківщини» з «Ударом» по мажоритарних округах завершаться до неділі, 14 жовтня.