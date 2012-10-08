Опозиція планує домовитися з Кличком до Покрови

Про це заявив один з лідерів «Батьківщини» Анатолій Гриценко, повідомляє його прес-служба.

«Переговори з «УДАРом» мають бути завершені позитивним результатом до 14 жовтня. Тому що зняти кандидатів можна лише в цій проміжок часу», - зауважив А.Гриценко.

«Є приблизно 40 округів, де після двох місяців кампанії уже зрозуміло, чий кандидат сильніший. Є ще 35-40 округів, де кандидати приблизно рівні. Саме в них зараз 4 соціологічні служби на спільне замовлення «Батьківщини» й «УДАРу» проводять опитування, щоб визначити реальну ситуацію, реальний рівень підтримки», - додав він.

А.Гриценко повідомив, що опитування будуть завершені протягом двох днів. Тоді, за його словами, можна приймати рішення, кого з мажоритарників – від «Батьківщини» чи «УДАРу» - треба знімати з виборів в окрузі.

«При спокійному варіанті, коли дійшли згоди, слабший кандидат пише заяву і знімається з перегонів з відповідною публічною заявою. За іншого варіанта, коли кандидат не хоче знімати себе, бо доклав часу, зусиль, ресурсів і попри соціологію вірить в перемогу, потрібен з’їзд», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з’явилась інформація, що найближчим часом об’єднана опозиція проведе з’їзд.

Зокрема, перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв повідомив газеті «Комерсант - Україна», що з датою проведення з'їзду опозиція визначиться у середу, 10 жовтня. Передбачається, що головною темою буде питання про відкликання відверто непрохідних кандидатів у мажоритарних округах і підтримку єдиних кандидатів спільно з партією «УДАР».