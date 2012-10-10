Дружина Луценка: зв'язок відновили, всі кричать "ура!"
У Менській колонії, де утримується екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, відновили телефонний зв`язок.
Про це повідомила його дружина Ірина Луценко в ефірі телеканалу ТВі.
"Тільки після того, як я підняла справку телефонного оператора, що зв`язок в колонії є. В суботу, наступного дня, чоловік мені передзвонив, зв`язок прекрасний, всі кричать ура", - заявила вона.
На уточнююче запитання, чи продовжують вони з Луценком телефоном говорити про політику, і зокрема, про президента, Ірина зазначила: "Звичайно, ми продовжуємо говорити про Януковича, ми продовжуємо говорити про Яценюка, об’єднану опозицію".
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Вона також розповіла, що екс-міністра досі так і не почали лікувати.
"Луценко вже хворий. Вже з гепатитом, вже з цукровим діабетом, вже з цирозом печінки, знаходиться вкрай важкому стані. Від сирості він отримав запалення нерва -у нього страшенні головні болі", - заявила Ірина Луценко.
"На сьогоднішній день в лікарні там, в тій медичній частині, є тільки два-три уколи баралгіну, і два-три уколи "но-шпи". Про яке лікування ми говоримо?" - передає її слов Українська правда.
Як відомо, у Менській колонії, одразу після поселення туди Луценка, зник телефонний зв`язок для ув`язненних.