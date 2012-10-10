Міжнародний експерт радить Україні змінити ЦВК

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив колишній голова Виборчої комісії Нової Зеландії Пол Гарріс.

"Є низький рівень громадської довіри до ЦВК, є сприйняття, що Центральна виборча комісія може бути під впливом партій і партійних міркувань. Ми переконані, що збільшення рівня довіри до компетентності ЦВК як серед громадськості, так і серед політичних сил та учасників виборчого процесу повинно бути головною метою. Наприклад, Україна повинна розглянути інші способи формування складу ЦВК, балансуючи між партійним представництвом і зрівноважуючи його незалежними представниками, представниками громадянського суспільства", - сказав П.Гарріс.

Експерт вважає, що Центрвиборчком під час організації та проведення виборів до парламенту "виконує свої повноваження відповідно до нового закону, компетентно та з дотриманням крайніх термінів організації заходів".

Водночас П.Гарріс наголосив на необхідності збільшення відповідальності Секретаріату ЦВК "у вирішенні щоденних оперативних завдань".

"Центральна виборча комісія повинна після парламентських виборів здійснити всеохопну та об'єктивну технічну оцінку проведення виборів. Зокрема, є питання з формуванням окружних та дільничних виборчих комісій", - наголосив експерт.

Крім того, П.Гарріс вважає за необхідне ліквідувати законодавчу норму щодо надання права політичним партіям, які висувають своїх кандидатів лише в одномандатних округах, вносити свої кандидатури до складу окружних і дільничних виборчих комісій.

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"Один із наслідків тих процедур, які запровадила ЦВК, те, що є багато замін у складі ОВК і ДВК. Процедура формування виборчих комісій нижчого рівня має бути переглянута за наслідками виборів 2012 року. Зокрема, партії, які не подають кандидатів у загальнодержавному багатомандатному окрузі, не повинні мати право номінувати кандидатів до складу виборчих комісій. Це вони можуть робити лише в тих округах, у яких вони висунули своїх кандидатів у депутати", - вважає він.

На думку експерта, також необхідно зробити більш жорсткою процедуру заміни членів комісій. "Члени виборчих комісій повинні бути вільними від політичного впливу і їх можна міняти лише з дуже серйозних причин, які повинні бути виписані в законі", - переконаний П.Гарріс.