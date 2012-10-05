"Батьківщина" погрожує засудити фіктивні виборчкоми

05:56, 05 жовтня 2012
Політика
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У Києві досі не розпочали роботу 462 дільничні виборчі комісії у 13-х виборчих округах.

Прихильники лідера партії ”Батьківщина” Юлії Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» з посиланням на юридичний департамент штабу.

За їхніми даними, основними причинами зриву перших засідань, що мали відбутися не пізніше третього дня після прийняття рішення про їх утворення, а саме до 29 вересня, є відсутність кворуму. Необхідну для кворуму присутність більшої половини членів комісії члени окружних виборчих комісій організувати не можуть. Причиною цього є фіктивність документів та некоректність контактних даних, поданих партіями. Так, деякі громадяни зовсім не знають, що вони обрані до складу комісії, з іншими взагалі немає зв’язку.

Велика кількість голів виборчих комісій взагалі не знають про своє призначення на керівну посаду, оскільки ніколи не давали згоди на таке призначення, а без голови комісії скликати засідання практично неможливо.

У штабі зазначають, що у пошуках членів комісій простежується механізм зриву виборчого процесу у певних виборчих округа Києва. «Більшість «зниклих без вісти» членів комісій представляють маловідомі політичні партії, завданням яких є свідомий зрив виборів та відверта гра на користь партії влади», переконані у юридичному департаменті штабу.

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Найбільша кількість відсутніх членів комісій зафіксована у Святошинському окрузі №219, де досі не розпочали роботу 80 ДВК, Шевченківському окрузі №223 – 50 та Голосіївському окрузі №211 – 46.

«Ми долучилися до програми «знайди члена ДВК», і у відповідь направимо судові позови по кожному відсутньому члену комісії щодо їх протиправної бездіяльності. Громадяни, які навмисно не контактують з ОВК, чиї документи без відома були використані для утворення комісій, ті, які не бажають писати відмову від участі у виборах і свідомо зривають роботу комісій, будуть змушені у судовому порядку припинити фіктивну діяльність на виборчих дільницях», - повідомляють у штабі опозиції.

Крім того, у випадках, коли факт саботажу буде доведений, столичні опозиціонери вимагатимуть притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які зривають виборчий процес, на який з державного бюджету витрачено понад 1 млрд грн.

Зокрема, судові позови отримають 94 голови дільничних виборчих комісій у Києву, які не розпочали виконувати свої обов’язки або ж навмисно зривають роботу комісії.

У штабі нагадують, що 8 жовтня – останній день надання попереднього списку виборців для роботи дільничної виборчої комісії. Якщо до цього дня ДВК не відкриються, то виборчий процес буде повністю зірваним.

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