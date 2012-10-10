Експерт: влада може використати біометричні паспорти для тотального контролю

Єдиний державний демографічний реєстр, який має бути створений для введення біометричних паспортів, може бути використаний владою для тотального контролю над громадянами. Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

«Зважаючи на довгу історію цього питання, тут ситуація вже достатньо прояснилася. З одного боку, без сумніву тут є обов’язок нашої держави прийняти закон про біометричні паспорти для поїздок за кордон, і для цього мав бути прийнятий закон. З другого боку є бажання влади скориставшись цією темою вирішити два питання: як зробити все це за рахунок громадян, як побільше заробляти грошей з громадян, і друге питання – як зробити умови для тотального контролю за громадянами», - зазначив Каліушко.

«Немає ніякого відношення, до видачі закордонних паспортів, те чому присвячений цей закон: створення єдиного державного демографічного реєстру – тобто, в єдиному реєстрі, в одних руках, та ще і в руках МВС, яке в нас не реформоване, в якому у нас змішано все і політика, і поліція, буде інформація, персональна інформація всіх людей, включно з майновим статусом, приватизаційним, створеними ними юридичними особами», – заявив експерт.