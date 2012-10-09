Регіонал каже, що біометричні паспорти українцям вироблятиме матрацна фірма

Про це повідомив депутат від Партії регіонів Василь Грицак в ефірі 5 каналу, коментуючи прийняття закону, яким у країні будуть запроваджені біометричні паспорти.

Він розповів, що за оформлення паспорту дитині, при досягненні 16 років, батьки будуть платити "приблизно 120 гривень щодесять років".

"В Європі через кожні 10 років громадяни платять щонайменше 100 євро", - додав депутат.

На зауваження журналістів, що з розрахунку кількості громадян України, яким виповнилося 16 років, це буде приблизно 1 мільярд гривень і все це піде в одну структуру ЄДАПС, Грицак заявив: "Все це піде у фірму "Венето". Вона буде друкувати паспорти. Вона матраци буде робити і паспорти".

Як зазначає Українська правда, концерн ЄДАПС пов'язаний з Грицаком. Компанія "Венето" - з Михайлом Бродським.