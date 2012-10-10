Кличко не буде примусово знімати своїх кандидатів у мажоритарних округах

Про це в інтерв'ю "Комерсант-Україна" заявив лідер партії Віталій Кличко.

"Вони чудово розуміють необхідність такого кроку там, де це потрібно, щоб не пройшов кандидат від влади. Тож ті з наших кандидатів, хто буде зніматися, зроблять це свідомо", - сказав політик.

За словами Кличка, переговори з Об'єднаною опозицією "Батьківщина" тривають, але УДАР не готовий приймати рішення "виходячи з кулуарних домовленостей в кабінеті одного з партійних керівників".

"Якщо людина має максимальну підтримку, інші кандидати повинні зняти свої кандидатури на його користь, а не просто тому, що так вирішив функціонер в штабі. Так що, не враховуючи думки виборців, ми в такі ігри грати не будемо", - зазначив В. Кличко.

Він також додав, що підтримка виборців по тому чи іншому кандидату буде вимірюватися за допомогою соціологічних досліджень.

"Ми проводимо соціологічні дослідження тільки в тих округах, де не маємо чіткого розуміння, який із кандидатів має найбільшу підтримку. Наше завдання полягає в тому, щоб не переміг кандидат від партії влади. Ми не маємо нічого проти, якщо є третій - незалежний - кандидат, який користується підтримкою і не є представником влади. І ми готові його підтримати", - сказав лідер "УДАРу".

При цьому, зазначив В.Кличко, жодних документів про спільне зняття кандидатів з об'єднаною опозицією партія підписувати не планує.

"Це просто домовленості. Є гарне прислів'я: "Немає жодного контракту міцніше чоловічого рукостискання", - сказав він.

"Наш рейтинг росте, і багатьох це сьогодні серйозно турбує. Але, відверто кажучи, найнеприємніше - чорний піар від партнерів по опозиції. Якщо ми будемо боротися один проти одного, від цього виграє лише партія влади. А цього допустити не можна. Тому я хотів би порадити іншим опозиційним силам задекларувати чіткі завдання і рухатися до них, не воюючи зі своїми партнерами", - резюмував політик.