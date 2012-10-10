В Об'єднаній опозиції заявляють, що готові на жертви заради Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора журналістам у Чернівцях народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шевченко.

«Логіка наших перемовин з Віталієм Кличком дуже проста: якщо у цьому конкретному окрузі, щоб не віддати його владі, потрібно буде зняти кандидата від «Батьківщини» на користь кандидата (від «УДАРу»), який реально сильний і потім увіллється до опозиційної більшості у майбутньому парламенті – ми це готові зробити», - сказав А.Шевченко.

На його переконання, це не той випадок, «де політичні амбіції, жадібність і скупість зможуть відібрати у нас перемогу».

«Тому ми готові йти на такі досить жертовні для нас речі, однак які необхідні для спільної справи», - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо заяви одного з лідерів Об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка про те, що з’їзд Об’єднаної опозиції і не доведеться проводити, А.Шевченко зазначив: «Немає проблеми провести з’їзд. Коли Арсеній Яценюк говорив, що, можливо, з’їзду і не буде, то він мав на увазі те, що кандидати від Об’єднаної опозиції, які будуть нижчі за рейтингом за кандидатів від «УДАРу», самі напишуть заяви про припинення виборчих перегонів».

Водночас, додав він, «інша справа, коли хтось із кандидатів не захоче підтримати рішення партії, то тоді для цього є з’їзд, який може відкликати таких кандидатів». «Цього буде достатньо, щоб вибудувати, там де це реально можливо, ситуацію переможною на таких округах», - підкреслив опозиційний депутат.