Міліція перекрила кілька кварталів, поки здирали листівки проти регіонала

Місія міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO повідомляє, що у м. Роздільна (Одеська область, 139-й округ) міліція оточила кілька кварталів і не пропускала громадян, поки комунальники відмивали стіни від листівок з негативною інформацією про кандидата в народні депутати України від Партії регіонів Олександра Пресмана.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному департаменті CIS-EMO, у ніч з 7 на 8 жовтня кілька кварталів вулиць Леніна і Червоноармійської заклеїли листівками з негативною інформацією про О.Пресмана.

Як наголошується в повідомленні, «міліція і комунальні служби Роздільної відреагували на дії заклеювачів миттєво. 8 жовтня вже з раннього ранку квартал було оточено, нікого зі сторонніх не пропускали, людям не дозволяли фотографувати. Спішно підняті комунальники здирали і ретельно змивали всі листівки до єдиної».

«На думку місцевих жителів, така реакція разюче відрізнялася від повного потурання у випадках, коли порушником законодавства про вибори був сам кандидат в народні депутати О.Пресман», - зазначається у повідомленні місії міжнародних спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ц.р. представники Одеської обласної організації Комітету виборців України заявили про небувалі масштаби підкупу виборців у регіоні, зафіксовані протягом вересня.

Зокрема, за даними КВУ, повне ігнорування норм виборчого законодавства демонструє і кандидат по округу № 139 О.Пресман, співробітники передвиборного штабу якого розвозили (у жилетах з емблемою ПР) по райцентру Роздільна 21 вересня продуктові набори (пакет борошна, пляшка олії, три пакети крупи і п'ять баночок консервів), з листівкою від кандидата О.Пресмана у вигляді календаря.

Нагадаємо, восени 2011 року виник скандал у зв'язку з оприлюдненням інформації про подвійне громадянство депутата Одеської обласної ради від Партії регіонів О.Пресмана.

У вересні 2011 р. на прес-конференції О.Пресман заявив, що наявність у нього двох паспортів - українського і американського - не суперечить нормам чинного законодавства України. За його словами, «сьогодні багато правоохоронних органів займаються Олександром Пресманом. Якщо я сьогодні депутат облради і, можливо, один з кандидатів в депутати Верховної Ради, то, напевно, на це запитання всі вже відповіли». «Дійсно, я в 2001 році одержав американський паспорт, і від цього не відмовляюся. Протягом десяти років він у мене (термін дії – УНІАН) закінчився», - уточнив О.Пресман.