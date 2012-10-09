У ЦВК нагадали міжнародним спостерігачам, що «курчат по осені рахують»

Місія Європейського парламенту зі спостереження за виборами в Україні невдовзі розпочне активну фазу своєї роботи.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це голова місії, депутат Європарламенту Павел Коваль заявив сьогодні на зустрічі із заступником голови ЦВК Андрієм Магерою та членом ЦВК Михайлом Охендовським. Також у зустрічі взяли участь депутат Європарламенту Міхаель Галер, співробітниця відділу з питань спостереження за виборами Емілія Галлего та посол Європейського Союзу Ян Томбінскі.

Головною метою заходу було ознайомлення спостерігачів з новим виборчим законодавством, ходом виборчого процесу, обговорення підготовки Центральної виборчої комісії до парламентських виборів і майбутньої міжнародної спостережної місії цієї організації на виборах народних депутатів України, запланованих на 28 жовтня 2012 року.

П.Коваль повідомив, що невдовзі очолювана ним місія планує розпочати активну фазу спостереження за виборчим процесом. Для цього вже визначено персональний і кількісний склад групи спостерігачів. «На мою думку, цей факт є чітким політичним сигналом для подальшого налагодження взаємовідносин з Україною», - зазначив він.

У відповідь А.Магера повідомив, що процес реєстрації офіційних спостерігачів носить достатньо простий характер, а відтак, рішення буде прийнято в найкоротші терміни з моменту надходження необхідних документів. Він також пообіцяв режим максимального сприяння їх роботі в Україні.

А.Магера висловив сподівання на об’єктивну оцінку українських виборів з боку офіційних спостерігачів, яку вони зроблять на базі ґрунтовних спостережень за підсумками всього процесу, за відомим українським прислів’ям «Курчат по осені рахують».

А.Магера також ознайомив членів місії з основними викликами і проблемами, які супроводжують чергові парламентські вибори, і стоять перед Центрвиборчкомом. Він окремо зупинився на відмінностях нині чинного закону «Про вибори народних депутатів України» порівняно з тим, за яким проводилися вибори у 2006 і 2007 роках. Зокрема, він відзначив, що цього разу вибори проходитимуть за пропорційно-мажоритарною, а не чисто пропорційною, як це було раніше: «І саме мажоритарна складова, на мою особисту думку, створює певні труднощі як для організаторів виборів, так і для всіх суб’єктів виборчого процесу, починаючи з реєстрації кандидатів в мажоритарних округах».

За словами А.Магери, у багатьох кандидатів-мажоритарників «виникає спокуса перемогти у будь-який спосіб, незважаючи на засоби». «У зв’язку з цим немає сенсу звинувачувати ЦВК, адже вона досить чітко реагує на всі порушення, за наявності підстав оголошуючи попередження за порушення під час ведення передвиборчої агітації «мажоритарниками», - запевнив він.

Також заступник голови ЦВК звернув увагу членів місії на недосконалість законів «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні».

У свою чергу П.Коваль висловив сподівання, що робота очолюваної ним місії сприятиме подальшому розвитку конструктивних взаємовідносин між Україною і Європарламентом.