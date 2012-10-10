Янукович: іноземці не можуть купувати в Україні землю с/г призначення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.Янукович зауважив, що нещодавно ухвалений закон дозволяє іноземцям купувати лише ті землі, на яких вони будуть будувати підприємства, і це є загальноприйнятою практикою у світі.

«А всі інші розмови навколо цього питання вже безпідставні», - сказав Президент.

Говорячи про земельну реформу в цілому, В.Янукович зауважив, що сьогодні поступово буде ухвалюватись ціла низка відповідних законів.

«Ми хочемо зробити сучасну систему, в центрі якої на сьогоднішній день є земельна реформа», - сказав глава держави.

Водночас В.Янукович підкреслив, що всі рішення будуть прийматись лише після широкого громадського обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада своїм рішенням дозволила іноземним громадянам та громадянам із іноземним капіталом купувати землю несільськогосподарського призначення.

Згідно із законом, юридичні особи іноземних держав зможуть купити землю із державної та комунальної власності. Землю зможуть купувати іноземні підприємства, підприємства, де є іноземні інвестиції, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації.