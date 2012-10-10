У Богатирьової не знають, як далі лікувати Тимошенко, - чекають німецьких колег

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсеєнко.

За її словами, планове реабілітаційне лікування екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко призначено лікарями, і полягає воно в посиленні режиму руху.

«Такий курс лікування може тривати від двох до трьох тижнів», - додала Р.Мойсеєнко.

Вона також повідомила, що раз на три тижні до України приїжджають німецькі лікарі, які лікують Ю.Тимошенко. Черговий візит запланований на наступний тиждень.

«Ми очікуємо приїзду німецьких лікарів, які дадуть або не дадуть свої рекомендації. Наступного тижня ми чекаємо приїзду фахівців. Наші стандарти лікування вже всі вичерпано, всі призначення роблять німецькі лікарі. Ми братимемо до уваги все, що вони говоритимуть», - сказала Р.Мойсеєнко.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває ув’язнення у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були фахівці берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс і Аннет Райсхауер.