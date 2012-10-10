Тягнибок замахнувся на 10%

Лідер Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег Тягнибок упевнений, що за очолювану ним партію на парламентських виборах проголосують 10% виборців.

Про це О.Тягнибок заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

"Реально, приблизно на 40-50 мандатів депутатів ми розраховуємо в наступному складі Верховної Ради", - сказав він.

"10% будемо мати. Приблизно 3% вони (влада - УНІАН) намагатимуться у нас вкрасти, але ми будемо гризтися за кожний голос", - наголосив О.Тягнибок.