Україна направить до Косово додатковий підрозділ

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Місії України при НАТО за підсумками дводенного засідання Північноатлантичної ради (ПАР) на рівні міністрів оборони.

Згідно з повідомленням, Україну на цьому засідання представляв міністр оборони Дмитро Саламатін.

“В ході виступу (під час засідання ПАР з країнами-контрибуторами операції сил НАТО в Косово – УНІАН) міністром оборони України було, зокрема, наголошено на послідовній позиції України щодо стабілізації безпекової ситуації в Косово. У цьому контексті було заявлено, що на прохання НАТО Україною прийнято рішення додатково розгорнути до кінця року в рамках КФОР інженерний підрозділ”, - йдеться в повідомленні.

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За інформацією УНІАН з джерел, близьких до учасників засідання, загалом Україна направить до Косово додатково 29 осіб, збільшивши свою присутність до 163 військовослужбовців.

Як зазначив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на підсумковій прес-конференції, на сьогодні НАТО не планує скорочувати свою присутність в Косово.

“У нас немає ніяких планів зменшити присутність військ в Косово”, - сказав він.

Тим часом міністр оборони України залишився недоступним для коментарів.