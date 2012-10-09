Янукович дозволив українським миротворцям виконувати бойові завдання

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом передбачено кардинально змінити правову основу для операцій підрозділів Збройних сил України поза її межами, надавши право контингенту та персоналу ЗСУ брати участь у міжнародних операціях у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності не тільки із запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок такого конфлікту, а й з виконання бойових завдань.

Крім того, законом встановлено, що Україна бере участь у міжнародних операціях у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності шляхом здійснення оперативного чергування, вчасного направлення національного контингенту і національного персоналу у розпорядження органів, які визначаються рішеннями про проведення таких операцій, а також надання матеріально-технічних ресурсів та послуг.

Законом визначено порядок боротьби Збройних сил України з міжнародним тероризмом і піратством в межах міжнародних миротворчих операцій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.