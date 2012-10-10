Батьківщина каже, що на УТ-1 тиждень поливатимуть її брудом

Про це йдеться в заяві Об’єднаної опозиції “Батьківщина”, текст якої передано УНІАН.

Зокрема, центральному виборчому штабу «Батьківщини» стало відомо про те, що технічними кандидатами від провладних політичних сил на цьому телеканалі на наступний тиждень заброньовано практично увесь рекламний ефір для розміщення проти опозиції та її лідерів відеосюжетів.

«Інформація про підготовку низки відеопровокацій на УТ-1 надійшла від журналістів, які працюють на каналі. За їхніми даними, технічні кандидати також продовжують скуповувати ефірний час на Першому національному до кінця виборчої кампанії», - зазначається в заяві.

В опозиції переконані, що технічні кандидати діють за прямими вказівками Адміністрації Президента.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертається до керівництва телеканалу УТ-1 з вимогою зупинити провокацію і не дозволити використати державний канал у якості зливу брудної маніпулятивної брехні. Ця вимога також стосується і керівництва Держтелерадіо.

“Однак, найголовніше, ми звертаємося до Адміністрації Президента з вимогою дати відбій своїм нацькованим технічними кандидатам, оскільки ви глибоко помиляєтеся, що за ними не видно ваших вух», - наголошують у «Батьківщині».

В Об’єднаній опозиції також звертають увагу міжнародних спостерігачів, представників моніторингових організацій на підготовку владою інформаційних провокацій на українському державному каналі.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня представник Об’єднаної опозиції "Батьківщина" у ЦВК Руслан Князевич заявив, що протягом трьох днів на Першому національному каналі демонструвався шестихвилинний фільм про опозицію, який є чорним піаром. За його словами, "Батьківщина" звертатиметься до суду, якщо Перший Національний канал не надасть їй ефірного часу для спростування неправдивої інформації, викладеної у фільмі, що демонструє цей телеканал. При цьому Р.Князевич зауважив, що жодної помітки про політичну рекламу під час демонстрації фільму немає, так само як і немає посилання на замовника цього фільму.

"За неофіційною інформацією, нам вдалося отримати дані, що насправді такого роду замовлення здійснено з виборчого фонду одного з кандидатів - сателіта Партії регіонів, який балотується по одному з одномандатних округів міста Києва", - сказав він.

Водночас генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф в листі до Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" зазначив, що замовником фільму про опозицію "Останнє попередження", який транслювався на Першому національному телеканалі, є кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 220 Києва, представник Молодіжної партії Ганна Федорченко. При цьому Є.Бенкендорф наголосив, що законом не передбачене право на спростування інформації, розміщеної у матеріалах передвиборної агітації, а так само не передбачене права на безоплатне розміщення матеріалів партій.