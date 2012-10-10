Кличко заявив, що після Об’єднаної опозиції на УТ-1 облили брудом і його

Партія “УДАР” заявляє, що кандидат у народні депутати від Молодіжної партії України Ганна Федорченко, що замовляла чорний піар проти Об’єднаної опозиції «Батьківщина», розмістила на УТ-1 фільм з контрпропагандою проти “УДАРу” та його лідера Віталія Кличка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «УДАР» звернувся з листом до Національної телекомпанії України та ЦВК щодо трансляції в ефірі УТ-1 фільму, який містив ознаки чорного піару і контрпропаганди проти політичної партії “УДАР” та її лідера В.Кличка. «Цей фільм вийшов начебто в рамках передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 220 Федорченко Ганни Григорівни, яку було висунуто Молодіжною партією України. Ця пані раніше “прославилася” тим, що від свого імені розміщувала антирекламу проти “Батьківщини” та її лідера Юлії Тимошенко», - йдеться в повідомленні.

При цьому на телевізійних каналах не було жодного ролика чи іншої агітаційної та рекламної продукції, в якій би йшлося про рекламу самої Молодіжної партії чи її висуванця Г.Федорченко. Очевидно, заявляє «УДАР», «що це - технічний кандидат влади, який спеціалізується лише на одному - замовленні брудних агіток проти опозиції, зокрема, партії “УДАР” і В.Кличка. Ця пані витрачає значні як для звичайного мажоритарника кошти на розміщення брехливої і наклепницької інформації на правах начебто політичної реклами. Очевидною метою розміщення цього бруду з боку відверто технічного кандидату від влади на загальнодержавному телеканалі є приниження авторитету Віталія Кличка та його політичної сили в очах виборців, створення про них негативної думки».

У партії наголошують, що відповідно до частини дев’ятої статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб’єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати. Окрім того, цілий ряд норм цивільного законодавства України спрямований на захист честі, гідності та ділової репутації особи.

«УДАР» звертається до Національної телекомпанії України з проханням надати партії ефірний час для спростування недостовірної та наклепницької інформації, що прозвучала в ефірі. І вимагає від ЦВК і Держтелерадіо «розглянути на своїх засіданнях питання про порушення законодавства суб’єктом виборчого процесу і втягуванням в цю брудну політичну гру державних телеканалів».

В «УДАРі» також наголошують, що це не перший подібний випадок замовних розміщень антипіару проти партії та її лідера на державних телеканалах. Так, в ефірі державного телеканалу “КРИМ” також виходили фільми, спрямовані на оббріхування опозиції та В.Кличка. Подібна інформація про спроби розмістити бруд проти опозиції начебто від імені технічних партій та із кандидатів надходить і з інших регіонів України.

«Виборча кампанія вступила у завершальну фазу, влада не шкодує грошей і не гребує відпрацьованими нею ж ще в 2002-2004 році технологіями для паплюження опозиції», - наголошують в партії “УДАР” .

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня представник Об’єднаної опозиції "Батьківщина" у ЦВК Руслан Князевич заявив, що протягом трьох днів на Першому національному каналі демонструють шестихвилинний фільм про опозицію, який є чорним піаром. За його словами, "Батьківщина" звертатиметься до суду, якщо Перший Національний канал не надасть їй ефірного часу для спростування неправдивої інформації, викладеної у фільмі, що демонструє цей телеканал. При цьому Р.Князевич зауважив, що жодної помітки про політичну рекламу під час демонстрації фільму немає, так само як і немає посилання на замовника цього фільму.

"За неофіційною інформацією, нам вдалося отримати дані, що насправді такого роду замовлення здійснено з виборчого фонду одного з кандидатів - сателіта Партії регіонів, який балотується по одному з одномандатних округів міста Києва", - сказав він.

Водночас, генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф в листі до Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" зазначив, що замовником фільму про опозицію "Останнє попередження", який транслювався на Першому національному телеканалі, є кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 220 Києва, представник Молодіжної партії Г.Федорченко. При цьому Є.Бенкендорф наголосив, що законом не передбачене право на спростування інформації, розміщеної у матеріалах передвиборної агітації, а так само не передбачене права на безоплатне розміщення матеріалів партій.

Раніше, 20 серпня, за позовом Г.Федорченко Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом в депутати за округом 62 у Житомирі. Підставою для скасування реєстрації В.Сацюка стало непроживання його на території України упродовж останніх п’яти років.

Окрім скасування реєстрації В.Сацюка, суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – Андрія Магери та Валерія Шелудька. У мотивувальній частині окремої ухвали дії членів ЦВК протрактовано як порушення присяги.