Герман стала комісаром

Під час Генеральної асамблеї Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму», яка проходить у Страсбурзі, радника Президента України – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганну Герман обрано Верховним правозахисним комісаром від України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.Герман.

Як зазначається в повідомленні, Міжнародний громадський правозахисний рух «Світ без нацизму» об’єднав національні правозахисні рухи 24 країн світу, в тому числі США, Росії, Німеччини, Франції, Австрії, Польщі, Угорщини, країн Балтії, Люксембургу, України.

На першій Генеральній асамблеї Міжнародного правозахисного руху обрано правління організації. Від України до правління увійшли колишній Президент України, президент Всеукраїнського правозахисного руху “Україна без нацизму” Леонід Кравчук, Г.Герман, координатор Антифашистської коаліції України Станіслав Стукальський та член президії МПР “Світ без нацизму” Андрій Гаджаман.

Правління обрало верховних правозахисних комісарів від кожної країни. Верховним правозахисним комісаром від України обрано Г.Герман. Вона увійшла також до президії правління Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму».

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 11 жовтня 2012 р. у Страсбурзі (Франція) проходить Перша Генеральна асамблея Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму», до якого входять більш як 140 організацій із 30 країн.

Метою діяльності правозахисного руху є консолідація практичних заходів у боротьбі з будь-якими проявами ненависті та екстремізму: фашизму, неонацизму, антисемітизму, ксенофобії, расизму.

У міжнародному правозахисному форумі головує Борис Шпігель – член Парламентської асамблеї Ради Європи, президент Міжнародного правозахисного руху «Світ без нацизму».