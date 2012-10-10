Прокуратура вимагає стенограму засідання Ради, яка не підкорилась мовному законові

Голова Львівської облради Олег Панькевич отримав вимогу Прокуратури Львівської області про надання стенограми пленарного засідання за 9 жовтня 2012 року, його аудіо запис та результати голосування щодо визнання нечинним на території Львівщини Закону «Про засади державної мовної політики».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається в листі на адресу голови облради, прокуратура області проводить перевірку законності цього рішення.

Як повідомив прокурору О.Панькевич, рішення ще не набуло чинності, оскільки його не підписав голова обласної ради. Згідно з регламентом обласної ради, голова має підписати рішення впродовж п’яти робочих днів після голосування на сесії, - інформує прес-служба.

«Після набуття чинності рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.03 2012 року №405 «Про затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012-2014 роки (у новій редакції), Львівська обласна рада зможе надати матеріали щодо його підготовки», - йдеться в листі обласної ради до прокуратури.

У прес-службі Прокуратури Львівської області кореспонденту УНІАН повідомили, що дійсно „Прокуратурою Львівської області перевіряється законність прийнятого рішення щодо визнання нечинним на території Львівщини Закону „Про засади державної мовної політики”.

Щодо скерування вимоги Прокуратурою Львівської області до Львівської обласної ради про надання стенограми пленарного засідання сесії Львівської обласної ради за 9 жовтня 2012 року – прес-служба прокуратури коментарів не надала.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили визнати не чинним Закон України «Про засади державної мовної політики» на території Львівщини. Таке рішення було прийнято як доповнення до Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 – 2014 роки (у новій редакції). За рішення проголосували 64 депутати. Відповідну пропозицію внесла депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон. За її словами, „закон слід визнати нечинним з огляду на його антидержавну сутність та брутальні порушення під час його ухвалення у Верховній Раді”.