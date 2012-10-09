Львівська облрада визнала мовний закон нечинним на території області
Львівська обласна рада сьогодні на сесійному засіданні ухвалила рішення про внесення змін до обласної програми з розвитку української мови, культури та історичної свідомості громадян Львівщини на 2012 рік одним з пунктів якого є визнання нечинним на території Львівської області закону „Про засади державної мовної політики”.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 64 депутати. Відповідну пропозицію внесла депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон. За її словами, „закон слід визнати нечинним з огляду на його антидержавну сутність та брутальні порушення під час його ухвалення у Верховній Раді”.
Після ухвалення даного рішення з пунктом про „визнання нечинним мовного закону на території області”, деякі депутати не приховували у коментарях журналістам, що дане рішення є політичним і не має юридичної сили, а тому слід очікувати, що незабаром це рішення обласної ради буде опротестовано прокуратурою.
У Львівській обласній раді 116 депутатів.
Як повідомляв УНІАН. 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.
Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.
Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.
10 серпня закон набув чинності.
Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.
Низка міських та обласних рад ухвалили рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.
2 серпня Львівська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення «Про суспільно-політичну ситуацію». Депутати доручили голові облради Олегові Панькевичу звернутися до Вищого адміністративного суду України з позовом до Верховної Ради України про визнання дій парламенту щодо підготовки і прийняття закону "Про засади державної мовної політики" протиправними і вчиненими з порушенням Конституції України та закону "Про Регламент Верховної Ради України".
Також депутати Львівської облради ухвалили звернутися до Генпрокуратури України, Служби безпеки України із заявою про наявність в діях Верховної Ради та її посадових осіб при підготовці та прийнятті закону "Про засади державної мовної політики" «ознак злочину, передбаченого частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України.