Захарченко пояснив, чому за побиття Найєма не відкрили справу

Міліція не знайшла підстав для порушення кримінальної справи через застосування сили проти журналіста Мустафи Найєма.

Про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка на депутатське звернення голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Юрія Стеця, пише “Телекритика” .

«У зв'язку з тим, що під час перевірки не отримано достатніх і об'єктивних даних, які б указували на факти грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства або заподіяння тілесних ушкоджень Найєму Мустафі-Масі, 10.08.2012 Дніпровським РУ відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ч.2 (за відсутністю в діянні складу злочину) ст.6 (обставини, що виключають провадження в кримінальній справі) КПК України. Матеріали надіслано в прокуратуру для перевірки законності прийнятого рішення», - йдеться у листі В.Захарченка.

Водночас міністр інформує, що, згідно із законодавством України, досудове слідство у справах про злочини, передбачені с. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України, провадиться слідчими прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, інцидент з М.Найємом стався 30 липня поблизу Міжнародного виставкового центру, де проходив з’їзд Партії регіонів. Охорона одного з делегатів з'їзду Партії регіонів побила журналіста, вибила в нього з рук телефон і видалила з нього зняте відео.

М.Найєм написав заяву в міліцію з приводу вчинених щодо нього порушень. Міліція передала справу М.Найєма до прокуратури, а прес-секретар Президента Дарія Чепак тримає її на контролі.

2 серпня М.Найєм заявив, що стало відомим прізвище делегата з'їзду Партії регіонів - Калетник Микола Миколайович.

Незалежна медіа-профспілка України та Національна спілка журналістів України звернулися до В.Захарченка та генерального прокурора України Віктора Пшонки і створили групу швидкого реагування на інцидент із М.Найємом.

Однак 10 серпня міліція відмовила журналісту М.Найєму у порушенні кримінальної справи щодо його побиття.

Пізніше прокуратура скасувала постанову міліції про відмову в порушенні кримінальної справи» і зобов'язала міліцію провести повторну перевірку заяви М.Найєма.