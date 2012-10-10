Стець каже, що з підходом апарату у ВР не залишиться акредитованих журналістів

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Стець назвав нонсенсом звернення Апарату Верховної Ради України до даного комітету щодо вирішення питання про позбавлення журналістів “Української правди” Сергія Лещенка та Мустафи Найєма акредитації для висвітлення роботи парламенту.

Про це Ю.Стець сказав у коментарі УНІАН.

“Якщо виходити з того, що за висловлення своєї думки стосовно законопроекту треба позбавляти акредитації, то тоді ми маємо позбавити акредитації майже всіх журналістів. Це ненормально, коли за висловлення позиції журналіста треба позбавляти акредитації”, - підкреслив Ю.Стець.

За його словами, “в такій ситуації можна говорити про те, що треба позбавити за подібні вчинки всіх народних депутатів права бути присутніми в сесійній залі, оскільки ми пам’ятаємо, як Партія регіонів з кульками була на засіданнях парламенту України, а опозиція на підтримку Юлії Тимошенко та Юрія Луценка вивішувала банери”.

Ю.Стець назвав нонсенсом ситуацію, коли журналістам не дозволяють висловлювати свою позицію.

При цьому він наголосив, що С.Лещенко та М.Найєм не порушили жодної норми закону.

“Я був дуже здивований цим листом”, - додав Ю.Стець.

За словами голови комітету, звернення Апарату Верховної Ради України щодо позбавлення журналістів “Української правди” акредитації є ще одним підтвердженням того, що “влада вже давно оголосила війну не тільки політикам, підприємцям, але й журналістам. Вона хоче зробити все для того, щоб закрити рот журналістам, щоб вони нічого поганого про владу не писали”.

Ю.Стець наголосив, що в цьому коментарі висловлює свою точку зору, а не позицію комітету. При цьому він висловив переконання, що жоден член комітету від опозиції ніколи не проголосує за позбавлення журналістів акредитації.

“Як в цьому випадку будуть вчиняти представники парламентської більшості, я не можу коментувати, але будемо сподіватися, що вони також не підтримають речі, які реально обмежують конституційне право громадян на інформацію, не допустивши до робочих місць журналістів, а також обмежують право журналістів на професію”, - додав Ю.Стець.

Як повідомила сьогодні «Українська правда», на виконання доручення керівника Апарату Верховної Ради України прес-служба ВР розглянула лист коменданта охорони “щодо інциденту, що стався 2 жовтня ц.р. - під час проведення пленарних засідань парламенту представники 3MI, акредитованих при Верховній Раді України, - Лещенко С.А. та Найєм М. розмістили плакат у ложі преси на балконі сесійної зали”.

Як повідомляється в листі, комендант пропонує розглянути питання про доцільність акредитації згаданих журналістів на період роботи парламенту наступного скликання “через систематичне порушення ними умов i загального режиму роботи парламенту та ігнорування законних вимог комендатури охорони щодо припинення цих порушень”.