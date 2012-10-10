Охорона просить не пускати до ВР двох журналістів за плакат проти «наклепу» (фото)

Про це йдеться у зверненні на ім'я Юрія Стеця, який зараз очолює комітет ВР з питань свободи слова, пише Українська правда.

Причиною став лист коменданта охорони Ільїна М.О. щодо "інциденту, що стався 2 жовтня ц.р. – під час проведення пленарних засідань парламенту... Лещенко С. А. та Найєм М. розмістили плакат в ложі преси на балконі сесійної зали".

Крім того, Апарат ВР наголошує про "системне порушення (журналістами) умов і загального режиму роботи парламенту та ігнорування законних вимог комендатури охорони щодо припинення цих порушень".

Як відомо, 2 жовтня журналісти розгорнули в Раді плакат з закликом проти прийняття закону про наклеп.

Раніше, 12 квітня, троє журналістів розгорнули великий плакат з закликом до депутатів не голосувати чужими картками.