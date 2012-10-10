Лише 3,5% українців готові боротись за демократію (опитування)

Про це свідчить соцопитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, пише “Дзеркало тижня”.

Згідно з даними дослідження, хоча 49,8% респондентів і вважають, що політична ситуація в Україні є напруженою, 50,5% відзначають, що жити важко, але терпіти можна (33,5% вважають, що терпіти вже неможливо).

Тільки 28,8% громадян переконують себе в тому, що вибори дозволять поліпшити ситуацію, а майже половина (48,3%) впевнені в тому, що вибори нічого не змінять. 7,2% вважають, що вибори лише погіршать ситуацію.

Малоймовірними і взагалі неможливими вважають масові виступи з протестами у разі погіршення життя або на захист своїх прав у себе за місцем проживання 73,2% респондентів. Упевнені, що вони будуть, 2,3% опитаних. Взяли б участь у таких акціях всього 21,2% громадян.

Головними проблемами, через які люди вийшли б на протест, стали проблеми виживання: різке падіння рівня життя (24,3%), невиплата зарплат і пенсій (21,9%), різке підвищення цін (15%).

До того ж, ніщо не змусить 45,3% громадян вийти на вулиці з протестом. Проти згортання демократії готові виступити всього 3,5% громадян, якщо закриють прогресивний телеканал або газету -1,2% громадян, якщо влада буде переслідувати близьких людям по духу політиків - 2,1% громадян.

Всеукраїнське соціологічне дослідження "Думки і погляди населення України: "Еxit-poll-2012" було проведено з 18 вересня по 4 жовтня 2012 року фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.