Азаров попросив провайдерів знайти можливість повернути ТВі

На цьому він наголосив на нараді з розгляду питання ретрансляції програм ТОВ ТРК «ТелеРадіоСвіт» в кабельних мережах, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У ході наради глава уряду висловив занепокоєння результатами проведеного Нацрадою моніторингу провайдерів програмної послуги щодо вилучення деяких телеканалів із пакетів програм, зокрема, і телеканалу ТВі.

М.Азаров звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією разом з провайдерами програмної послуги (кабельними операторами) переглянути принципи формування пакетів на користь вітчизняних мовників, не допускати погіршення умов та покриття мовлення вітчизняних телеканалів, у тому числі телеканалу ТВі, вживати передбачені законодавством України санкції на самовільне, в порушення умов договору з мовником та без відома Нацради, вилучення провайдерами телеканалів з пакетів програм.

«Ми маємо розібратися з тією обставиною, на яку звертають нашу увагу користувачі телеканалу ТВі. Мова йде про відмову певних провайдерів підключенню цього каналу до кабельних мереж. Я звернувся з листом до усіх, хто займається цим питанням, у тому числі і до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, з тим, щоб ми забезпечили можливість роботи цього каналу», - сказав М.Азаров.

У листі, направленого керівникам компаній-операторів кабельних мереж, глава уряду звернувся з проханням знайти можливість для телеканалу ТВі здійснювати мовлення у кабельних мережах.

М.Азаров наголосив, що потрібно зробити все, аби в нашій країні не було ні найменшого докору в тому, що якась політична сила чи якісь засоби масової інформації якось обмежені з точки зору роботи на вітчизняному ринку телепродукції, надання телепослуг. «Уряд приділяв і надалі буде приділяти увагу розвитку засобів масової інформації», - пообіцяв він.

При цьому прем’єр-міністр нагадав, що нещодавно уряд схвалив концепцію розвитку каналу «Культура», підтримує впровадження цифрових технологій у ЗМІ, українську версію телеканалу «Євроньюз» тощо.