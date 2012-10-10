Саламатін каже, що Україні треба НАТО

Про це заявив міністр оборони України Дмитро Саламатін під час зустрічі у Брюсселі із заступником генерального секретаря НАТО послом Александром Вершбоу, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

В контексті подальшого співробітництва України з Північноатлантичним альянсом міністр зазначив, що воно розвивається на всіх рівнях. Тільки у цьому році відбулося дві зустрічі Президента України з Генеральним секретарем НАТО, при цьому остання – у вересні, додав він.

За словами Д.Саламатіна, Річна національна програма співробітництва Україна-НАТО залишається основним програмним документом системного коротко- та середньострокового співробітництва з Альянсом.

«Пріоритетним напрямом для України і надалі залишатиметься участь у миротворчих операціях під проводом НАТО. У 2013 році до антипіратської операції “Океанський щит” буде залучений фрегат “Гетьман Сагайдачний”, – зазначив він.

Міністр оборони України підкреслив, що співпраця продовжуватиметься і в рамках інших існуючих проектів, зокрема професіоналізації Збройних сил, утилізації боєприпасів та легкої стрілецької зброї.

В ході зустрічі сторони визначили подальші заходи щодо підтримання воєнно-політичного діалогу.

Під час візиту української військової делегації до штаб-квартири НАТО також відбулися двосторонні зустрічі Дмитра Саламатіна з міністром оборони США Леоном Панеттою, міністром національної оборони Туреччини Ісметом Уілмазом, міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом, міністром оборони Азербайджанської Республіки Сафаром Абієвим та міністром оборони Ісламської Республіки Афганістан Бісміллою Мохаммаді.