Азаров скаржиться, що помаранчевий електорат активніший, ніж його

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.

«Ми дуже зацікавлені, щоб люди нас підтримали, оскільки, якщо хтось не прийшов на вибори, а така частина буде значна, прийдуть інші. Ось завжди ми знаємо, що помаранчевий електорат, так званий, характеризується значно більшою активністю, більшою агресивністю, якщо хочете, ніж наш», - сказав М.Азаров.