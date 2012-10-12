Азаров скаржиться, що помаранчевий електорат активніший, ніж його
19:20, 12 жовтня 2012Політика
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Лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що електорат опозиційних партій активніший, ніж політичної сили, яку він очолює.
Азаров каже, що його виборці пасивніші
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.
«Ми дуже зацікавлені, щоб люди нас підтримали, оскільки, якщо хтось не прийшов на вибори, а така частина буде значна, прийдуть інші. Ось завжди ми знаємо, що помаранчевий електорат, так званий, характеризується значно більшою активністю, більшою агресивністю, якщо хочете, ніж наш», - сказав М.Азаров.
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