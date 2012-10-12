Азаров не помітив двох тисяч поправок до мовного закону: «була лише агресія»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.

«Я скажу відверто: він (закон – УНІАН) не містить ніяких дискримінаційних норм по відношенню до державної мови. Навпаки, він дає можливість розвитку всіх абсолютно мов, якими говорить багатонаціональний народ України. Проте, з якою агресією ми зустрілися стосовно цього закону», - заявив М.Азаров.

За словами прем'єра, у противників мовного закону не було конкретних пропозицій щодо його вдосконалення, зауважень стосовно того, що в ньому пропущені якісь важливі моменти або щось зроблено неправильно.

Як вважає М.Азаров, положення цього закону повинні обговорюватися, необхідний діалог.

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«Була агресія, відставка, імпічмент, революція. Що завгодно, лише не робота», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня ц. р. голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Володимир Яворівський повідомив, що при підготовці до другого читання законопроекту про засади державної мовної політики надійшло більш як 2 тисячі поправок.

«Абсолютний рекорд, який міг бути, і це говорить про увагу депутатів, бо до цього законопроекту надійшло понад 2 тисячі поправок», - сказав В.Яворівський.

При цьому він наголосив, що автори цього законопроекту - народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов та Вадим Колесніченко - самі внесли 52 поправки, та ще 10 представників більшості також висловили свої пропозиції. Решта, додав В.Яворівський, – це поправки опозиції.

2 липня В.Яворівський повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності на даний час розглянув лише близько 300 поправок до мовного законопроекту при підготовці його до другого читання.

«Робота дуже важко йде», - сказав В.Яворівський.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що у законопроекті всього 30 статей. «До якого абсурду можна довести кожну справу! На 30 статей 2 тисячі 40 поправок. Ось вам робота комітету - як завалити те, що потрібно завалити», - сказав він.

3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що призвело до хвилі протестів по всій Україні.

6 липня заступник голови ВР Микола Томенко направив звернення генеральному прокурору Віктору Пшонці стосовно порушень Конституції та законів України, які відбулися на пленарному засіданні Верховної Ради 3 липня під час розгляду та голосування за прийняття в цілому проекту Закону «Про засади державної мовної політики».

У своєму зверненні він наголосив, що винесення законопроекту на розгляд пленарного засідання Верховної Ради відбулося у порушення вимоги Регламенту ВР щодо підготовки законопроекту до другого читання профільним комітетом, вимоги Конституції та Регламенту ВР щодо права законодавчої ініціативи депутатів.

У зверненні зазначалося, що зазначений проект було винесено на розгляд Верховної Ради до завершення терміну його підготовки профільним комітетом. При цьому не було розглянуто більше двох тисяч поправок, внесених народними депутатами до другого читання.

За словами М.Томенка, при винесенні проекту на голосування в цілому було порушено вимоги Регламенту ВР, оскільки до цього не відбулося позитивного голосування про включення цього проекту до порядку денного пленарного засідання.

Натомість, додав він, під час самого голосування відбулися масштабні фальсифікації волевиявлення народних депутатів у зв’язку з порушенням вимог статті 84 Конституції України та частини 3 статті 47 Регламенту ВР про особисте голосування депутатів. Підтвердженням останнього є те, що після голосування 11 народних депутатів (в тому числі і сам М.Томенко) заявили про відкликання своїх голосів за цей закон, оскільки вони за нього не голосували.