У Луганську комуністи заледве не побилися з «радикалами» Ляшка
У Луганську проходить антикомуністичний мітинг.
Як передає кореспондент УНІАН, захід почався о 10.00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
Акція організована Радикальною партією Олега Ляшка, Партією пенсіонерів і громадською організацією «Молодіжний фронт Луганщини».
Учасники мітингу тримають у руках плакати з гаслами: «Регионы» воровали, коммуняки на страже стояли», «Красные Паразиты Украины», «Коммуняки! Верните мое жилье!», "Килинкаров, мне негде жить! Пусти в украденное у меня общежитие!».
Оратори закликають заборонити Комуністичну партію, і не голосувати за неї на парламентських виборах.
Також на мітингу заявляли, що учасникам акції Компартії, яка відбудеться сьогодні в місті, заплатили по 50 грн.
Біля пам'ятника Т.Шевченку проходить концерт, організований КПУ, а пізніше почнеться мітинг.
Прихильники комуністів намагалися розв’язати бійку з учасниками альтернативного мітингу.
Обидві акції охороняють співробітники міліції.