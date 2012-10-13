У Луганську комуністи заледве не побилися з «радикалами» Ляшка

Як передає кореспондент УНІАН, захід почався о 10.00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Акція організована Радикальною партією Олега Ляшка, Партією пенсіонерів і громадською організацією «Молодіжний фронт Луганщини».

Учасники мітингу тримають у руках плакати з гаслами: «Регионы» воровали, коммуняки на страже стояли», «Красные Паразиты Украины», «Коммуняки! Верните мое жилье!», "Килинкаров, мне негде жить! Пусти в украденное у меня общежитие!».

Оратори закликають заборонити Комуністичну партію, і не голосувати за неї на парламентських виборах.

Також на мітингу заявляли, що учасникам акції Компартії, яка відбудеться сьогодні в місті, заплатили по 50 грн.

Біля пам'ятника Т.Шевченку проходить концерт, організований КПУ, а пізніше почнеться мітинг.

Прихильники комуністів намагалися розв’язати бійку з учасниками альтернативного мітингу.

Обидві акції охороняють співробітники міліції.