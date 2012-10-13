Кличко: є велика надія, що узгоджених кандидатів назвемо завтра-післязавтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив сьогодні у Дніпропетровську на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Були розбіжності по 32-м мажоритарних округах. Було замовлено соціологічне опитування для відповіді, які з кандидатів від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та «УДАРУ» найбільш рейтингові. Результати соцопитування вже є. Думаю, сьогодні-завтра ми можемо дати відповіді щодо кандидатів, є велика надія та впевненість, що завтра-післязавтра ми офіційно заявимо про узгодження кандидатів по мажоритарних округах з Об’єднаною опозицією», - повідомив партії «УДАР».

В.Кличко також зазначив, що обидві політичні сили можуть підтримати «нейтрального» кандидата, який користується, згідно з даними опитування, найбільшою підтримкою виборців в окрузі.

«Сподіваюсь, що вузькопартійні інтереси не переможуть інтереси країни, інтереси, які поставили для себе демократичні сили, щоб перемогти представників Партії регіонів, які мають колосальний фінансовий та адміністративний ресурс. У нас для цього є всі складові», - сказав В.Кличко.