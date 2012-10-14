Союзники Ющенка проводять під Українським домом політичний флеш-моб

Як передає кореспондент УНІАН, учасники флеш-мобу тримають транспаранти з 14 тезами спільної передвиборної програми “Україна навіки”.

“Національно-патріотичні сили - КУН, “Наша України” та УНП на ці парламентські вибори ідуть разом. Ми створили єдиний список і під час жеребкування нам дістався номер 14. Ми вважаємо, що це якийсь знак зверху. Що Покрова нам допоможе увійти до парламенту і створити національно-патріотичну фракцію чи депутатську групу”, - проголосили організатори заходу.

Серед гасел - “Підвищення соціальних стандартів”, “Євроатлантична інтеграція”, “Податки на капітал в офшорах”, “Власні енергоносії”, “Реформа житлової системи”, “Землю - селянам-товаровиробникам”, “Конкурентна економіка”, “Підтримка української мови”, “Підтримка освіти та науки”, “Геть іноземні товари”, “Підприємцю - свободу”.

Учасники тримають прапори Конгресу українських націоналістів та Української народної партії. На початок заходу у флеш-мобі брали участь близько 50 осіб.