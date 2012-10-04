Ющенко пояснив, чому бандити не в тюрмах

Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко в ефірі Першого національного телеканалу.

Він процитував осіб, які в нього питають "Віктор Андрійович, ви обіцяли бандитам тюрми, а цього не зробили".

"Я цю частину хотів би пояснити із запитань. Скільки Вацлав Гавел посадив у тюрми людей? Чи Олександр Квасневський? А скільки людей посадив Лех Качинський? А президент Ширак? Кругом ми отримаємо одну чітку відповідь - жодного. Президент не садить", - зазначив Ющенко.

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"У нього нема повноважень. Кримінальне переслідування людини мається в трьох національних інститутах (міліція, прокуратура, служба безпеки), тільки вони можуть переслідувати людину. Президент не має права переслідувати людину, чи прем'єр-міністр, чи більшість парламентську", - цитує Українська правда.

"Якщо президент починає судить, або розказує перстом своїм, кого треба посадить, значить, ми виходимо на саму велику національну проблему - формування авторитарної влади. Є одна людина, яка знає, кого посадить, наскільки посадить і коли випустить", - додав він.

