Київська Батьківщина не хоче жертвувати Терьохіна і Ляпіну

Київський осередок партії «Батьківщина» заявляє про свою категоричну незгоду з діями політичної партії «УДАР», яка в неділю оприлюднила списки кандидатів у народні депутати, яких вони знімають на користь кандидатів від ВО «Батьківщина», а також список кандидатур від «Батьківщини», які мають бути зняті на їхню користь.

Про це йдеться у заяві Київської міської парторганізації ВО «Батьківщина», переданій УНІАН її прес-службою.

«Столичний осередок партії «Батьківщина» вважає сьогоднішні дії партії Віталія Кличка спрямованими на зрив процесу об’єднання опозиційних сил та сприяння провладним кандидатам», - зазначається в заяві.

«Фактично, партія «УДАР» пропонує зняти по Києву 7 кандидатів від Об’єднаної опозиції, в той час як сам «УДАР» милостиво погодився зняти лише двох. І це після того, як затвердження кандидатів по місту Києву було результатом кропіткого підбору та широкого обговорення поміж членів Об’єднаної опозиції» - наголошується у заяві.

У Київській «Батьківщині» стверджують, що соціологічні дослідження проводилися протягом всієї виборчої кампанії і підтверджують перевагу «Батьківщини».

У партії також зазначають, що спільною рисою всіх результатів був надзвичайно високий відсоток людей, які не визначилися зі своїм вибором – понад 40%. На запитання щодо того, як виборець поставиться до відсутності в бюлетені їх кандидата і за кого буде голосувати в такому випадку понад 70% заявили про те, що не знають як будуть голосувати, 15% взагалі не прийдуть на вибори або зіпсують бюлетень. І лише 3 % виборців виявили готовність змінити свій голос на користь іншого.

«За таких обставин зняття кандидатів лише дезорієнтує виборців та стане допомогою тим, хто купує собі голоси» - заявляють у «Батьківщині».

У своїй заяві столичний осередок наголошує, що «незважаючи на будь-які намальовані для мажоритарників рейтинги, Об’єднана опозиція не має права підтримувати кандидатів, що є ставлениками Партії регіонів».

«Так по 211-му округу пропонується зняти Сергія Терьохіна на користь Миколи Бабенка, який є чинним депутатом Київської обласної ради від «УДАРУ» і входить у неформальну коаліцію з Партією регіонів. Подивитися результати його голосування в обласній раді і побачити синхронне голосування цього «опозиціонера» із провладною більшістю можна сайті Київської облради», - йдеться в документі.

У київській «Батьківщині» також звертають увагу на те, що по 216-му округу пропонується зняти Ксенію Ляпіну на користь «депутата-тушки» Олексія Давиденка.

«Пройшовши до Київської міської ради за списком «Батьківщини» Давиденко вийшов зі складу фракції, як тільки Юлія Тимошенко залишила посаду прем’єр-міністра», - йдеться в заяві.

«Фактично, «УДАР» пропонує нам зняти кандидатів, які мають реальні шанси перемогти на виборах на користь зрадників та корупціонерів, які, до того ж, програють навіть із додатковими голосами», - вважають у київській «Батьківщини».

А це, на їхню думку, призведе до усунення представників партії з політичного життя міста Києва.

У прес-службі столичної «Батьківщини» нагадали, як у 2008 році В.Кличко вже пропонував Олександру Турчинову зняти свою кандидатуру на виборах Київського міського голови, заявляючи про свій вищий рейтинг. «Результати виборів показали, що Кличко далеко відстав від Турчинова, але виправити ситуацію було вже неможливо – переміг Черновецький», - констатували в партії.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 15 жовтня, ВО «Батьківщина» на своєму з’їзді юридично оформить зняття частини своїх кандидатів у одномандатних виборчих округах на користь кандидатів від партії «УДАР».

У повідомленні прес-служби наголошувалось, що політрада Об’єднаної опозиції рекомендуватиме з’їзду ухвалити на паритетних засадах рішення про зняття своїх кандидатів на користь кандидатів від "УДАРу" у 26 округах, а не 22-ох, як запропонував "УДАР".

14 жовтня партія «УДАР» зняла своїх кандидатів на користь кандидатів від «Батьківщини» у 26 мажоритарних округах.