Батьківщина обіцяє завтра зняти на користь УДАРу 26 мажоритарників
В понеділок, 15 жовтня, на своєму з’їзді Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» юридично оформить зняття частини своїх кандидатів у одномандатних виборчих округах на користь кандидатів від партії «УДАР».
Із сімома політичними партіями та ВО «Свобода» Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» ще на початку виборчої кампанії узгодила кандидатів по всіх мажоритарних виборчих округах, йдеться у заяві прес-служби партії «Батьківщина».
Від самого початку такий же підхід «Батьківщина» пропонувала і партії «УДАР».
14 жовтня, як відомо, партія «УДАР» зняла своїх кандидатів на користь кандидатів від «Батьківщини» у 26 мажоритарних округах.
Політична Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщина» рекомендуватиме з’їзду партії «Батьківщина», який відбудеться 15 жовтня, ухвалити на паритетних засадах рішення про зняття своїх кандидатів на користь кандидатів від «Удару» у 26 округах, а не 22-ох, як запропонувала партія «Удар».