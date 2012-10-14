Батьківщина обіцяє завтра зняти на користь УДАРу 26 мажоритарників

16:52, 14 жовтня 2012
Політика
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В понеділок, 15 жовтня, на своєму з’їзді Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» юридично оформить зняття частини своїх кандидатів у одномандатних виборчих округах на користь кандидатів від партії «УДАР».

В Об`єднаної опозиції «Батьківщина» завтра з`їзд

Із сімома політичними партіями та ВО «Свобода» Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» ще на початку виборчої кампанії узгодила кандидатів по всіх мажоритарних виборчих округах, йдеться у заяві прес-служби партії «Батьківщина».

Від самого початку такий же підхід «Батьківщина» пропонувала і партії «УДАР».

14 жовтня, як відомо, партія «УДАР» зняла своїх кандидатів на користь кандидатів від «Батьківщини» у 26 мажоритарних округах.

Політична Рада Об’єднаної опозиції «Батьківщина» рекомендуватиме з’їзду партії «Батьківщина», який відбудеться 15 жовтня, ухвалити на паритетних засадах рішення про зняття своїх кандидатів на користь кандидатів від «Удару» у 26 округах, а не 22-ох, як запропонувала партія «Удар».

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