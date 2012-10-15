БЮТ закликає завтра набратись мужності і декриміналізувати «статті Тимошенко»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олена Шустік.

Вона зазначила, що фракція просить завтра «розглянути законопроект Віктора Швеця №10628».

При цьому депутат наголосила, що текст цього законопроекту «узгоджений з міжнародними інституціями і може в законодавчій площині вирішити проблему політичних в’язнів в Україні».

Вона закликала голову ВР та лідерів фракцій «фактично в останній пленарний день перед виборами набратися політичної і чоловічої мужності і поставити цей законопроект в порядок денний та проголосувати за нього позитивно».

О.Шустік підкреслила, що в такий спосіб «нам вдасться хоч в якійсь мірі виправити перед світом, перед Європою, ситуацію і вирішити долю людей і сказати, що Україна все таки крокує по шляху демократії».

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир Литвин доручив керівнику апарату ВР Валентину Зайчуку з’ясувати позицію лідерів фракції стосовно даного законопроекту з тим, щоб «не спалити його» у випадку, коли фракції не готові будуть голосувати за нього в сесійній залі.

«Я прошу Валентина Олександровича з’ясувати позицію кожної фракції, щоб кожна фракція висловила письмово свою точку зору, наскільки вона готова підтримати цей законопроект, бо внести його і спалити особливо коли не будуть голосувати навіть ініціатори цього документу, я думаю, не треба», - наголосив В. Литвин.

При цьому О.Шустік підкреслила, що фракція «БЮТ-Батьківщина» голосуватиме за даний законопроект.

В.Литвин також наголосив на доцільності розгляду завтра законопроекту про амністію, внесеного Кабінетом міністрів України.

«Нам необхідно було б невідкладно прийняти цей документ, тим більше, що наскільки мені не зраджує пам’ять є і альтернативний законопроект і там якраз мова іде про ту проблему, про яку щойно говорила Олена Юріївна», - підкреслив В.Литвин.