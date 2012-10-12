Адвокат: Заміна судді не повинна затягнути рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Я, на жаль, не можу точно це говорити, я можу тільки свою думку висловлювати. Мені здається, що це не повинно ніяким чином позначитися, принаймні на тому рішенні у справі, яка розглядалася 28 серпня, коли були відкриті слухання», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат не виключив, що рішення за скаргою Ю.Тимошенко вже прийняте за участі українського судді Ганни Юдківської, яка пішла у декретну відпустку, й зараз проходить процедуру оформлення.

«Не виключено, що у справі, яка вже розглядалася, рішення вже прийняте, просто воно оформлюється зараз. Не виключено, що там ще Юдківська ухвалювала рішення», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, в ефірі «5-каналу» представник України у Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький повідомив, що суддю за українською квотою в ЄСПЛ Г.Юдківську, яка взяла відпустку з догляду за дитиною до кінця 2012 року і яка брала участь у розгляді справи екс-прем’єра Ю.Тимошенко, замінить суддя Станіслав Шевчук.

Довідка УНІАН. 28 серпня ЄСПЛ провів публічні слухання справи "Тимошенко проти України". Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено пізніше.

Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції так званої "газової" справи.