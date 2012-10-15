Азаров каже, що скандал з ТВі «не вартий виїденого яйця»

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив під час зустрічі з керівником Міжнародної місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за організацією і проведенням виборів в України Одрі Гловер.

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«Не можу не сказати про єдину скандальну справу з каналом ТВі. Скандал цей виїденого яйця не вартий, за великим рахунком», - сказав М.Азаров. Він зазначив, що уряд не має жодного стосунку до цього скандалу, а цей телеканал має невелику частку телеглядачів. «Його вплив на інформаційне поле нікчемний. Скажімо, число глядачів, які дивляться цей канал, приблизно в 100 разів менше, ніж число глядачів, які дивляться наші основні інформаційні канали», - підкреслив М.Азаров.

Він зазначив, що під час скандалу, пов'язаного з телеканалом ТВі, були господарські спори між провайдером і керівництвом каналу. «Проте керівництво каналу порахувало для себе дуже ефективним представити справу, неначе це політичне переслідування. В Україні працюють понад 700 телеканалів, і ось навіщо уряду займатися каналом, який взагалі нічого не вартий. І чому інші 700 каналів не порушують це питання. Ну, напевно, логічно ж, що із 700 все нормально, а з одним ні. У чому справа? І з цих 700 - 2/3, напевно, опозиційних. І ось ці не чіпали, а чіпали тільки один», - підкреслив М.Азаров.