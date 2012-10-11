Княжицький: після втручання Азарова ТВі включили тільки в Шепетівці

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це М.Княжицький сказав сказав сьогодні на прес-конференції.

“Я зустрічався з багатьма людьми. Це і керівництво Європарламенту, і представники різних політичних груп”, - сказав він.

“Я наголошував на тому, що чесність виборів залежить і від того, наскільки влада виконає обіцянки про вільне розповсюдження інформації”, - додав М.Княжицький.

Генеральний директор телеканалу також повідомив, що після вчорашнього втручання прем’єр-міністра України Миколи Азарова у ситуацію лише одна кабельна мережа (з міста Шепетівка) вирішила повернути TВi до трансляції у своїй мережі.

Як повідомляв УНІАН, в останні кілька місяців триває масове відключення телеканалу TВi із трансляції у кабельних мережах України.

10 жовтня прем’єр-міністр М.Азаров звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення разом із кабельними операторами переглянути принципи формування пакетів на користь вітчизняних телеканалів, у тому числі TВi.