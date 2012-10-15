Азаров порівняв формування виборчих комісій з лотереєю

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з керівником Міжнародної місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за організацією і проведенням виборів в Україні Одрі Гловер.

Зокрема, М.Азаров звернув увагу О.Гловер на те, що представники опозиційних партій України на зустрічах з міжнародними спостерігачами за виборами відзначають несправедливий принцип формування виборчих комісій, оскільки в них не представлено багато партій. «Опозиція наполягала на принципі жеребкування (при ухваленні законопроекту про вибори до Верховної Ради України – УНІАН). Ми відразу їх попереджали, що це призведе до дуже складного процесу формування дільничних комісій, особливо з урахуванням того, що у виборчому процесі бере участь дуже багато партій», - сказав М.Азаров.

На цю тему: ЦВК несподівано змінила правила жеребкування

Зокрема він підкреслив, що Партія регіонів наголошувала, що, якби у виборах брали участь 2-3 політичні партії, процес жеребкування не викликав би жодних проблем. «Але коли у виборчому процесі бере участь 30 партій, а з них за жеребкуванням потрібно відібрати лише 10, це може призвести до того, що окремі партії не будуть представлені в комісіях», - сказав М.Азаров. «А зараз, коли жеребкування проведене, вони починають скаржитися, що нібито якісь партії не представлені. Це все одно, що я купив лотерейний квиток, мій лотерейний квиток не виграв, але я скаржуся, чому я не виграв. Не виграв, тому що такі правила», - зазначив М.Азаров.