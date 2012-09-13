ЦВК несподівано змінила правила жеребкування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за підтримки 8 з 12 присутніх на засіданні членів комісії (Жанна Усенко-Чорна та Юлія Швець проголосували проти внесення змін, а Валерій Шелудько та Ігор Жиленко утримались).

"Фактично буде проведено одне жеребкування одразу по всіх комісіях", - повідомив член ЦВК Олександр Шелестов.

Представники ВО "Свобода" та "Батьківщина" Олег Махніцький та Руслан Князевич звернули свою увагу на те, що ЦВК вносить зміни до порядку проведення жеребкування за п’ять днів до його проведення.

"Якщо дільничні комісії формуватимуться так, як формувалися окружні виборчі комісії, за результатами одного жеребкування одразу по всіх дільницях, то на цьому всі розмови про чесні вибори треба закінчувати", - сказав Р.Князевич.

За його словами, ЦВК, ухвалюючи це рішення за п’ять днів до проведення жеребкування, позбавляє політичні сили можливості оскаржити його у судовому порядку. Він закликав комісію не ухвалювати це рішення.

О.Махніцький назвав "дискримінаційним" рішення про зміну порядку жеребкування щодо формування складів дільничних комісій. "Є рекомендації Венеціанської комісії щодо неможливості зміни норм виборчого законодавства за рік до проведення виборів. Це рішення є нормативним актом, який передбачає таку норму як проведення жеребкування. І це відбувається за п’ять днів до його проведення окружними виборчими комісіями", - наголосив О.Махніцький.

На цю тему: Комітет виборців підозрює, що місцями в окружних комісіях будуть торгувати

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у ЦВК відбулось жеребкування стосовно партійного представництва у 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані з представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та п’яти парламентських партій.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і «ВО «Свобода».