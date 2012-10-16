Азаров взяв відпустку і поїхав у Запоріжжя

Голова Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров відбув до міста Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної організації Партії регіонів, М.Азаров узяв одноденну відпустку і відвідає місто як голова ПР для спілкування з виборцями.

Планується, що він побуває на ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", де огляне виробництво, поспілкується з працівниками заводу. Також запланований короткий підхід до преси.

Цього ж дня в запорізькому виставковому центрі "Козак-Палац" відбудеться мітинг Партії регіонів, на якому керівник партії виступить з промовою.

Також заплановано виступ М.Азарова на одному з місцевих телеканалів.