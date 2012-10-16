В Європі дали зрозуміти, що Україна - не єдине питання на її «радарних екранах»

Європейський Союз поки що не визначив дату проведення саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські.

«Не прийнято рішення ні щодо непроведення саміту, ні щодо проведення саміту», - сказав Я.Томбінські.

Він зазначив, що Україна це не єдине питання на «радарних екранах ЄС», особливо в контексті нинішньої економічної кризи.

Водночас Я.Томбінські висловив сподівання, що рішення про проведення саміту Україна-ЄС буде прийнято досить скоро.

Він також зазначив, що на сьогодні зарано говорити про дату проведення саміту, оскільки зараз вся увага зосереджена на майбутніх парламентських виборах в Україні, і необхідно дочекатися, коли буде дана оцінка цим виборам.

Крім того, за словами Я.Томбінського, з боку ЄС були визначені елементи, які також мають бути дотримані для того, щоб провести саміт – це належне проведення виборів, те, яким чином Україна вирішить питання, яке в ЄС називають політично вмотивованими справами по відношенню до членів попереднього уряду.

Крім того, Україні необхідно продовжити докладати зусилля для реформування судової системи.

Я.Томбінські зазначив, що в кожній країні знайдуться люди, які займали політичні позиції і ухвалювали політичні рішення.

За його словами, таких людей часто критикують і ставлять під сумнів рішення, які вони ухвалювали. «Однак у цих країнах існує системний підхід до вирішення таких справ, причому для цього не використовується кримінальна юстиція», - додав Я.Томбінські.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

Європейська сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв’язку з виборами і можливим формуванням нового уряду в Україні, відбудеться на початку наступного року.