Посол України при ЄС пропонує не робити трагедії з невизначеності з самітом

Про це він заявив в інтерв’ю проекту“УНІАН-Новини ЄС” .

“Саміт буде. Час його проведення залежить від кількох факторів, таких як готовність сторін і змістовне наповнення заходу”, - сказав посол.

“У цьому контексті я виходжу з доцільності не робити трагедії і не намагатися побачити політичні мотиви там, де їх немає”, - додав він.

К.Єлісєєв зазначив, що проведення саміту передбачене чинною угодою про партнерство та співробітництво, а обидві столиці – і Київ, і Брюссель – вважають, що офіційні контакти повинні тривати.

“Тому навіть якщо хтось припускає, що ЄС скасує саміт, прагнучи таким чином покарати Україну – це не відповідає дійсності. Брюссель не менше за Київ прагне проведення саміту, оскільки це - оптимальна нагода для відвертого спілкування з Президентом України, в тому числі на ті теми, які непокоять наших європейських партнерів”, - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

Європейська сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв’язку з виборами і можливим формуванням нового уряду в Україні, відбудеться на початку наступного року.