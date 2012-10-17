Янукович наставляє священиків на путь істинний

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи зустріч з керівниками церков і релігійних організацій сьогодні у Києві.

В.Янукович наголосив, що церква не повинна втручатись у політичний процес, оскільки це може призвести до розколу суспільства.

Він зауважив, що священики можуть мати власну точку зору щодо виборчого процесу, але не повинні вести публічну діяльність з цього приводу.

«Знаю, що йдуть і прохання, і тиск, і створюються мотивації. Ми все це робили в своєму житті, але треба, щоб це все вже залишилося в минулому», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, авторитет церкви має бути над політичною доцільністю, і повинен залишатись «тією вершиною, до якої прагнуть долучитись люди, як кажуть, з чистою душею».