Янукович каже, що після виборів пріоритети влади не зміняться

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі на урочистому зібранні, присвяченому 80-річчю Дніпровської ГЕС, повідомляє прес-служба глави держави.

В.Янукович підкреслив, що сьогодні Україна увійшла у фінальну фазу підготовки до парламентських виборів, яка «як завжди супроводжується підвищенням «політичної температури» в суспільстві». «Однак я впевнений, вибори пройдуть, причому я переконаний, прозоро та демократично, а стратегічні пріоритети в діяльності влади залишаться незмінними», - сказав він.

Передусім, зазначив Президент, йдеться про подальшу модернізацію та реформування держави з метою підвищення рівня життя наших громадян.