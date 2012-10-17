Янукович - про ЗМІ: Як кажуть, хто платить, той і замовляє музику

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій.

За словами Президента, у Державному комітеті з телебачення і радіомовлення створено центр, який веде облік і реагує на порушення виборчого законодавства щодо ЗМІ.

«І сьогодні примусити будь-яке видання – друковане чи телебачення – примусити когось показувати, когось не показувати, практично неможливо», - вважає Президент.

В.Янукович наголосив, що сьогодні «вирішують все лише гроші партій чи окремих кандидатів у народні депутати».

«Як кажуть, хто платить, той і замовляє музику. Іншого немає… Для мене дуже важливо, щоб ці принципи демократії демократичні, вони працювали не тільки на виборах, а й у повсякденному житті», - сказав він.

В.Янукович вкотре пообіцяв, що влада не втручатиметься у виборчий процес, натомість вона жорстко реагуватиме на всі порушення виборчого законодавства.