Яценюк пояснив, чому на підписанні угоди поставили табличку з іменем Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час церемонії підписання угоди повідомив голова ради ОО Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, чому немає В.Кличка.

«Ми і офіційно відправляли цю угоду, і неофіційно відправляли… Це прикро, що з нами немає Віталія», - сказав А.Яценюк.

В той же час він висловив сподівання, що УДАР все таки долучиться до нової коаліції.

«Я щиро сподіваюся, що якщо не вся фракція, то частина фракції УДАР приєднається до коаліції», - сказав А.Яценюк.

Він нагадав, що «Батьківщина» зняла своїх деяких мажоритарників на користь мажоритарників від УДАРу, і основною умовою цього було приєднання до нової демократичної коаліції в новому складі парламенту. «Сьогодні розпочинається процес підписання цієї угоди кандидатами-мажоритарниками, щоб українці знали, що чекати від цих кандидатів», - сказав А.Яценюк.

Відповідаючи на запитання, що все таки означає табличка з іменем лідера УДАРу на столі, де підписується угода, А.Яценюк сказав: «Це означає те, що ми його чекаємо».

В свою чергу перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що опозиційні сили чекатимуть приєднання УДАРу до коаліції.

«Ми і зараз чекаємо не частину, а всю партію УДАР. Не можна приховувати свою позицію до кінця виборчої кампанії», - сказав він.