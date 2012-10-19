Яценюк пояснив, чому на підписанні угоди поставили табличку з іменем Кличка
ОО «Батьківщина» та ВО «Свобода» запрошували лідера УДАРУ Віталія Кличка на підписання угоди про створення коаліції в майбутньому парламенті, однак він не прийшов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час церемонії підписання угоди повідомив голова ради ОО Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, чому немає В.Кличка.
«Ми і офіційно відправляли цю угоду, і неофіційно відправляли… Це прикро, що з нами немає Віталія», - сказав А.Яценюк.
В той же час він висловив сподівання, що УДАР все таки долучиться до нової коаліції.
«Я щиро сподіваюся, що якщо не вся фракція, то частина фракції УДАР приєднається до коаліції», - сказав А.Яценюк.
Він нагадав, що «Батьківщина» зняла своїх деяких мажоритарників на користь мажоритарників від УДАРу, і основною умовою цього було приєднання до нової демократичної коаліції в новому складі парламенту. «Сьогодні розпочинається процес підписання цієї угоди кандидатами-мажоритарниками, щоб українці знали, що чекати від цих кандидатів», - сказав А.Яценюк.
Відповідаючи на запитання, що все таки означає табличка з іменем лідера УДАРу на столі, де підписується угода, А.Яценюк сказав: «Це означає те, що ми його чекаємо».
В свою чергу перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов наголосив, що опозиційні сили чекатимуть приєднання УДАРу до коаліції.
«Ми і зараз чекаємо не частину, а всю партію УДАР. Не можна приховувати свою позицію до кінця виборчої кампанії», - сказав він.