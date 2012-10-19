Батьківщина і Свобода підписали «цементну» угоду про коаліцію в новій ВР

Як передає кореспондент УНІАН, голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк підкреслив під час підписання, що «Батьківщина» разом зі «Свободою» є тією потужною силою, яка здатна перемогти Партію регіонів.

Він зауважив, що підписанням цією угоди чітко визначаються низка кроків та перелік законів, які демократичні сили будуть робити в новому складі ВР.

«Така угода дає чітку відповідь на запитання, хто з народом», - сказав А.Яценюк. Він висловив переконання, що демократичні сили в новому складі ВР будуть мати більшість.

У свою чергу лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок зауважив, що коаліція демократичних сил в парламенті усуне усі негативні наслідки дворічного правління нинішнього режиму. Він додав, що нова коаліція приступить до оновлення діючого законодавства, яке є далеко не демократичним.

«Ця угода є певним цементом, який скріпить наші шляхетні проукраїнські наміри», - сказав О.Тягнибок.

Перед підписанням документа А.Яценюк повідомив, що ця угода також була підписана лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

«Вона вчора передала ці документи через адвоката», - сказав А.Яценюк.

Також документ, крім А.Яценюка та О.Тягнибока, підписали лідер Народного руху України Борис Тарасюк, представник «Народної самооборони» Юрій Гримчак, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко, лідер ПРП Сергій Соболєв та лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко, а також перший заступник лідера «Батьківщини» Олександр Турчинов.